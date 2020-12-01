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جدة - عمرو شويل التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر



يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً جديداً على المستوى المحلي، عندما يواجه الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السويس في نصف نهائي بطولة كأس مصر، حيث يواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نهائي البطولة المقرر اقامته يوم السبت المقبل.

ويخوض الأهلي مواجهة الاتحاد السكندري منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة وانتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر.

ومن المتوقع أن يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمعظم عناصره الأساسية أمام زعيم الثغر نظرا لصعوبة المواجهة في ظل وجود العميد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفريق السكندري فضلاً عن وجود رغبة داخل النادي الأهلي لتحقيق لقب كأس مصر للظفر بالثلاثية هذا الموسم وتحقيق انجاز تاريخي.

وطالب موسيماني لاعبي فريقه بغلق ملف افريقيا والتركيز في مشوار الفريق بكأس مصر وشدد لهم على ضرورة التفكير فى كل خطوة ومباراة على حدة، خاصة وأن المرحلة الجارية تحمل العديد من التحديات ففي حالة تأهل الفريق لنهائي بطولة لكأس سيواجه الفائز من الزمالك وطلائع الجيش في نهائي البطولة مباشرة يوم السبت المقبل، فيما ينتظر الأهلي تحدي أخر صعب عندما يواجه نهضة بركان المغربي يوم 10 ديسمبر المقبل على لقب السوبر الافريقي.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وعلى صعيد أخر حشد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أسلحته قبل مواجهة الأهلي حيث أعلن العميد قائمة المباراة والتي جاءت كالتالي : عماد السيد و عمرو خليل و صبحى سليمان، محمود شعبان وهشام صلاح ومحمود رزق ومروان النجار وكريم يحيى وصبرى رحيل وعبد السميع سيمو والسيد سالم، خالد الغندور وأحمد نبيل مانجه وأحمد حجى و محمد الصباحى وأحمد راشد و مروان عطيه ورزاق سيسيه وعمار حمدى و خالد قمر و كريم ممدوح و مومن محمد و محمد كامل و محمد بلال

ودخل الاتحاد السكندري في معسكر مغلق بداية من يوم السبت الماضي، والذي شهد غياب عدد من اللاعبين أبرزهم حسام عاشور ومحمود الزنفلى وعمر الميدانى.

التشكيل المتوقع للأهلي امام الاتحاد السكندري



حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ايمن اشرف، علي معلول

الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وجونيور اجايي وحسين الشحات

الهجوم: افشة ومروان محسن

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالكأس



أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، في نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الاهلي للمباراة إنضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجاري بدر بانون وطاهر محمد طاهر ، وجاء أنضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الأتحاد أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

الأهلي يرفع عرضه لضم سيرينو



كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية عن رفع النادي الأهلي من قيمة عرضه من أجل ضم جناح صن داونز الجنوب افريقي جاستون سيرينو بالميركاتو الحالي الذي سيتم اغلاقه في السادس من ديسمبر المقبل، حيث يعد اللاعب الأوروجوياني أحد أهم اللاعبين المطلوبين في الأهلي منذ فترة طويلة، لاسيما بعد تولي مدربه السابق بيتسو موسيماني مسئولية المارد الأحمر.

وبحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب افريقية فقد قرر الأهلي رفع عرضه إلى 2.25 مليون دولار وهو أقل أيضًا من السعر الذي يطلبه صن داونز والبالغ 3 ملايين دولار، وحتى الآن لم يرد الأخير على العرض الجديد.

كان الأهلي قد عرض بحسب التقارير الصحفية في الفترة الماضية عرضًا بقيمة مليون دولار، ولكن تم رفضه على الفور من قبل صن داونز والذي يراه بعيد عن سعر اللاعب الحقيقي وما يتوافق مع إمكانياته وجودته العالية.

الأهلي يرسل قائمته الأولية بدون بادجي والشيخ وصالح



ارسل النادي الأهلي القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة ولم تشمل الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏

و فى ذات السياق فسخ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عقده مع الأهلي بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الإثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة ‏كأس مصر.‏