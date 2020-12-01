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جدة - عمرو شويل يواجه نادى الزمالك مع طلائع الجيش الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات نصف نهائى بطولة كأس مصر.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات ضعيفة بعدما فشل فى تحقيق لقب دورى أبطال إفريقيا بعد الخسارة على يد الأهلى فى النهائى بهدفين لهدف، لتصبح بطولة الكأس آخر أمل لإنقاذ الموسم.

تأهل طلائع الجيش إلى نصف النهائى بعدما أطاح بفريق بيراميدز بركلات الترجيح، مع وجود كوكبة من اللاعبين المميزين ما يُنذر الزمالك بأن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة



ويلتقى الزمالك مع طلائع الجيش فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، في المباراة المذاعة على قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORT.

قائمة الزمالك



أعلن باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق لمباراة الغد امام طلائع الجيش فى نصف نهائى كأس مصر، وضمت القائمة كلأ من محمود جنش، محمد ابو جبل، حازم إمام، مصطفى محمد، محمد عبد السلام، كريم بامبو، محمد عواد، محمد عبد الغنى، طارق حامد، محمد أوناجم، إسلام جابر، محمود علاء، محمود عبد العزيز، مصطفى فتحى، أسامة فيصل، أحمد عيد، حسام أشرف، حاتم سكر، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو .



تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش فى كأس مصر 2020



محمود جنش-إسلام جابر - محمود علاء - محمد عبد الغنى - أحمد عيد-طارق حامد - فرجانى ساسي- محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو-مصطفى محمد.

غيابات الزمالك



يُعانى الزمالك من غياب الثلاثى عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدى الونش بسبب فيروس كورونا، وإمام عاشور للإيقاف مع استمرار غياب محمد عبد الشافى بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أشرف بن شرقى الذى تعرض لإصابة في مران الفريق.