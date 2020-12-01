شكرا لقرائتكم خبر عن النصــر يحـل ضيفـاً علــى اتحاد كلبــاء بحثــاً عــن القـمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يسدل الستار اليوم على مباريات المرحلة الثامنة من دوري الخليج العربي، مع إقامة 3 مباريات، تبرز فيها موقعة اتحاد كلباء وضيفه النصر، بينما يلاقي الوحدة ضيفه الظفرة، على أن يكون الختام مع لقاء بني ياس وضيفه العين.

ويستقبل اتحاد كلباء السابع (12 نقطة) في السادسة مساء اليوم، ضيفه النصر الوصيف (16 نقطة) في موقعة ستكون أقرب إلى النهائي بالنسبة إلى الضيوف.

ويدخل العميد لقاء اليوم بعدما تعرف على ما آلت إليه مباراة الشارقة مع شباب الأهلي، ما يجعل الفوز هدفًا أساسيًا، سواء من أجل معادلة أرقام «الملك» في حال خسارة الأخير، أو الحفاظ على نفس فارق النقاط حتى الآن. ووجه المدرب الكرواتي كرونو رسائل نارية إلى لاعبيه بضرورة العودة إلى مستواهم، رغم فوزهم على بني ياس في المرحلة السابقة، وذلك من أجل تشجيعهم على تقديم الأفضل وضمان استمرارهم في صلب الصراع.

ولن يتوانى المضيف عن البحث بدوره عن نصر رابع على التوالي، بعدما تغلب على الفجيرة وبني ياس والظفرة ليثبت رجال المدرب داسيلفا قدراتهم الحقيقية وقيمة التعاقدات التي قامت بها إدارة النادي.

ويمثل الثالوث مالابا ووندرسون والتشيلي أنتونيو مصدر قوة الفريق، بينما نال حارس المرمى جمال عبد الله جرعة ثقة من الإدارة بتمديد التعاقد معه قبل ساعات من موعد المباراة اليوم.

ويشهد ملعب بني ياس في الشامخة في التاسعة مساء اليوم، لقاء ختام الأسبوع حين يلتقي بني ياس الثامن (10 نقاط) ضيفه العين الرابع (14 نقطة).

ويأمل مدرب بني ياس الروماني إيسايلا أن يقف الحظ إلى جانب فريقه، حتى يخرج من دوامة سوء النتائج التي عانى منها في الجولات الأربع الأخيرة، بعدما أضاع سكة الانتصارات بعد بداية مثالية نال خلالها 9 نقاط في أول 3 جولات. ويحتاج السماوي أن يستعيد البرازيلي جواو بيدرو فعاليته التهديفية، وأن يظهر الثنائي خيمينز وسواريز قدرتهما على ضبط إيقاع وسط الميدان مع القائد فواز عوانة، بينما سيتحمل حسن المحرمي مسؤولية قيادة خط الدفاع بعدما أثبت أنه أحد أكثر العناصر تميزًا دفاعيًا في تشكيلة السماوي بعد العودة من إصابته بالرباط الصليبي.

أما العين الذي يدخل اللقاء بمعنويات الفوز ب«الكلاسيكو» على حساب الوحدة بهدف ريان يسلم، فسيحاول جاهدًا البحث عن فوزه الرابع على التوالي، بعد فوزه على كل من الظفرة والوصل والوحدة، حتى يثبت نفسه رقمًا أساسيًا وصعبًا في صراع القمة.

وسيحتاج الفريق البنفسجي إلى أداء أكثر فعالية من البرتغالي الجنسية ويلسون، خاصة مع استمرار غياب بندر الأحبابي وكايو كانيدو بسبب الإصابة، بينما بات محمد عبد الرحمن الرئة التي يتنفس منها الفريق، على أن تبقى مسؤولية هز الشباك على عاتق العملاق التوجولي لابا كودجو.

وستكون مباراة الوحدة الخامس (13 نقطة) وضيفه الظفرة التاسع (10 نقاط) لقاء مفترق طرق بالنسبة إلى الفريقين على حد سواء. ويمني الوحدة النفس باسترداد السعادة التي غابت عنه في لقاء الكلاسيكو، حين خسر أمام «الزعيم» بهدف دون مقابل.

وستكون المباراة ذات طابع خاص لمدرب أصحاب السعادة الصربي رازوفيتش الذي يقود فريقه «العنابي» أمام فريقه السابق الذي تولى قيادته لموسمين، وأسهم في وصول «فارس الظفرة» إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين على التوالي.

ويبحث الظفرة عن استرداد نغمة الانتصارات، بل وربما عن كسب ولو نقطة من «بيت السعادة»، حتى يعزز بها رصيده ، بعد الخسارة في المرحلة السابقة أمام اتحاد كلباء بهدفين.

ويعول الضيوف على قدرات الأردني ياسين البخيت، ومعه البرازيلي روشوفيل والبرازيلي دينيلسون من أجل ضرب الدفاع العنابي، والوصول إلى شباك الحارس محمد الشامسي.