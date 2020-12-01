تقرير.. ملامح قائمة الزمالك للموسم الجديد.. صفقة منتظرة وتدعيم وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
يستعد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك لتجهيز قائمة الفريق، المقرر أن يخوض بها المنافسات في الموسم المقبل على الصعيدين المحلي والقاري.
ومن المقرر أن يعول باتشيكو في القائمة للموسم الجديد على القوام الأساسي الذي خاض به الموسم المنقضي مع وجود بعض التدعيمات في صفوف الفريق لتعويض الراحلين، لعل أبرزها صفقة التعاقد مع حمزة المثلوثي وعودة حميد أحداد.
وسيكون أمام المدرب باتشيكو ولجنة الكرة الجديدة بالزمالك فترة حتى 6 ديسمبر الجاري حتى يتم الاستقرار على القائمة التي سيرسلها، حيث أن هناك احتالمة لعدم قيد 30 لاعب حاليا وترك أكثر من مكان خالي للاستفادة منهم لتسجيل لاعبين أخرين خلال القيد فترة القيد في يناير.
صفقات الموسم
وقبل ساعات، قام الزمالك بقيد الوافد التونسي الجديد حمزة المثلوثي في القائمة المحلية والإفريقية بعد وصول بطاقته الدولية قبل موعد غلق القيد، كما ينتظر الزمالك حسم صفقة أمير عادل، الذي انتهى عقده مع ساربسبورج النرويجي.
وفي حال اتمام صفقة أمير عادل، سيكون على الزمالك الاستغناء عن أحد اللاعبين، في ظل تميز عادل في اللعب بأكثر من مركز، لعل أبرزها الجناح الأيسر ليكون بذلك أقرب الراحلين عن الفريق اللاعب كريم بامبو.
عدد القائمة
من المقرر أن يستمر عدد القائمة بالموسم الجديد 30 لاعبا بينهم 4 لاعبين أجانب، بالإضافة للاعب شمال أفريقي يعامل معاملة المصري.
وحتى الآن لم يُعلن الزمالك عن قائمته الزمالك
كما أقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" زيادة أعداد اللاعبين المقيدين في القائمة ليصل لـ40 لاعبا، وبالتالي سيقيد الزمالك 10 لاعبين تحت السن في القائمة الأفريقية، كون الحد الأقصى للاعبين في القائمة المحلية 30 لاعبا.
رحيل مؤكد
بعد التعاقد مع حمزة المثلوثي وتواجد الرباعي الأجنبي "أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، فرجاني ساسي، حميد أحداد"سيكون الراحل عن صفوف الفريق الأبيض هو كابونجو كاسونجو.
تسجيل الثنائي العائد من الإعارة
سيتواجد كل من أحمد فتوح، العائد من الإعارة وزميله أشرف روقة في قائمة الزمالك المحلية والإفريقية، بالإضافة لتسجيل كل من أحمد عيد وأسامة فيصل وحسام أشرف تحت السن.
أوراق إضافية
وسيتم تسجيل عدد من اللاعبين تحت السن مثل أحمد عيد، أسامة فيصل، حسام أشرف.
وستكون قائمة الزمالك على هذا النحو :
حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم جنش، محمد عواد، محمد صبحي
خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي، احمد ابو الفتوح.
خط الوسط المدفع: طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، إمام عاشور، إسلام جابر، اشرف روقة، فرجاني ساسي
خط الوسط المهاجم: يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمد اوناجم، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا،كريم بامبو، حميد أحداد.
خط الهجوم : مصطفى محمد، عمر السعيد.
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