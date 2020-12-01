مشاهدة مباراة شاختار دونيتسك وريال مدريد بث مباشر بتاريخ 01-12-2020 دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد شاختار دونيتسك

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد شاختار دونيتسك مساء اليوم الثلاثاء من المتوقع ان يلعب نادي ريال مدريد مواجهة اليوم خارج ملعبه بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي تيبو كورتوا ، وفي خط الدفاع فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل

فاران - لوكاس فاسكيز ، وفي خط الوسط لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس ، وفي خط الهجوم إيدين هازارد - ماريانو دياز - فينيسيوس جونيور.

بطاقة مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك

البطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة دور المجموعات - الجولة الخامسة

موعد المباراة 01-12-2020

توقيت المباراة 7:55 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة رؤوف خليف

ملعب المباراة دونباس ارينا