يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك shakhtar donetsk vs real madrid بث مباشر اليوم بتاريخ 01-12-2020 في دوري أبطال أوروبا ، يحل نادي ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء ضيفا من امام خصمه فريق شاختار دونيتسك في مواجهة الإياب من دور المجموعات ضمن منافسات الموسم الحالي في دوري ابطال اوروبا ، مباراة اليوم تقام ضمن المجموعة الثانية ، حيث من المقرر اليوم الموافق 1 ديسمبر ان يدخل فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني ضيفا في المباراة التي يريد منها الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تبدا اليوم الثلاثاء مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في تمام الساعة التاسعه الا خمسه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثامنه الا خمسه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك

ريال مدريد يعاني كثير حاليا في الدوري الاسباني وذلك بعد اخر ثلاث مباريات خاضها لم يحقق الانتصار في اي مباراة بجانب الخسارة في مباريتين والتعادل في مباراة ، واخر مباراة لعبها نادي ريال مدريد قبل مواجهة اليوم كانت في بداية الاسبوع الحالي والتي خسر فيها خارج ملعبه امام فريق الافيس بهدفين مقابل هدف ، كما قد خسر في بداية منافسات الموسم الحالي من دوري ابطال اوروبا والتي خسر فيها على ملعبه بثلاث اهداف مقابل هدفين من امام نظيرة فريق شاختار دونيتسك في مباراة الذهاب واليوم ريال مدريد يبحث عن رد الدين خارج ملعبه.

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك

على الجانب الاخر يدخل فريق شاختار دونيتسك الذى بدا الموسم الحالي من دوري ابطال اوروبا ضمن منافسات المجموعة الثانية بداية قوية من امام ريال مدريد وعلى ملعبه بالانتصار عليه ، واليوم سوف يلعب من امامه من جديد في مباراة الإياب التي سوف تكون اقوي من مباراة الذهاب ولكن اليوم يامل فريق شاختار دونيتسك في العمل على استغلال وضع ريال مدريد الحالي وهو الذى هو صعب جدا ، وحاليا نادي ريال مدريد هو صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد اربع نقاط ، وسوف تنقل اليوم مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك على قناة بي ان سبورت الاولي.