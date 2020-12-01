شاهد .. مدرب الزمالك السابق يوجه رسالة هامة إلى موسيماني بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا

وجه الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك، رسالة إلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، بعدما حصد دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال ميتشو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك يا صديقي، في سبتمبر 2020 ، عندما رغبت في معرفة التفاصيل عن مصر والمصريين وكرة القدم المصرية والأهلي قلت لك وقتها إنه لا يمكنك تحقيق شئ إلا الفوز ولن

تخسر أبدا، هذه هي النتيجة النهائية لعملك الجاد واهتمامك بأدق التفاصيل".

الأهلى المنتشى بتتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا مع مدربه بيتسو موسيمانى يسعى لمواصلة مسيرته فى الكأس عندما يواجه الاتحاد السكندري مساء اليوم، أملًا فى استكمال حلم الثلاثية بحصد الدورى والكأس ودورى الأبطال وهو ما لم يتحقق منذ 14 عامًا.

وأوقف الأهلى أفراحه استعدادًا لمواجهة الاتحاد

التى قد تشهد الظهور الأول للمغربى بدر بانون مدافع الفريق بعد قيده بالقائمة الإضافية كما يعود الثلاثى المعار ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن بينما يغيب الخماسى المصاب بفيروس كورونا أحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وأحمد ريان وصالح جمعة والمالى أليو ديانج بعد تعافى وليد سليمان.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات – جيرالدو – مروان محسن