شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا يواجه الأوليمبي بدوري الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر إبراهيم الشهيدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي بيلا الرياضي خوض مباراة فريقه بنفس تشكيل الفريق الذي خاض به المباراه مع المنصوره خلال لقائه مع النادي الأوليمبي السكندري، والمقرر اليوم الثلاثاء، بملعب الفريق السكندري، في إطار منافسات الإسبوع الثاني بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني الممتاز “ب”., وقرر خوض اللقاء بنفس تشكيل الفريق الذي خاض مباراته مع المنصورة في منافسات الإسبوع الأول، على ملعب نادي المنصورة، وذلك بسبب عدم جاهزية 6 لاعبين بدنيًا وهم من التعاقدات الجديدة التي أبرمها مجلس إدارة نادي بيلا لضمهم لصفوف الفريق، واللعب له في الموسم الحالي.

ويتكون الجهاز الفني لبيلا من إبراهيم الشهيدي، مديرًا فنيًا، وعيد أبو الخير، مدربًا عامًا، وأحمد العشري، مدربًا مساعدًا، ووليد الشبراوي، مدربًا لحراس المرمى، ورفعت حجازي، قائمًا باعمال المدير الإداري، والدكتور محمود أبو العطا، طبيب، وأحمد السيد، مساعد الطبيب.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، وافقت على مذكرة مجلس إدارة نادي بيلا، برئاسة جمال الصيرفي، رئيس النادي، على إقامة مباراة الفريق الأول للكرة، في ملعب النادي الأوليمبي بالأسكندرية، بدلا من إقامتها في بيلا، نظرًا لعد وجود ملعب خاص للفريق.