شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: أتمنى مواجهة الأهلى فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك والمشرف على الفريق، عن حقيقة اهتمام القلعة البيضاء بضم ثنائى الأهلى صالح جمعة وأحمد الشيخ، بعد خروجهما من قائمة القلعة الحمراء للموسم الجديد، وقال فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: صالح جمعة وأحمد الشيخ لاعبان مميزان وإضافة لأى فريق لكن الأمور ترجع للمدير الفنى، لأننى لن أضم لاعبا لن يلعب بشكل أساسى، ولن نتحدث بهذا الأمر إلا برأى المدرب.

وأضاف: من الناحية الفنية، وبعد مباراة الأهلى والزمالك الماضية، نتمنى أن نواجه الأهلى فى نهائى الكأس بعدما خطف منا دورى أبطال أفريقيا، ومباريات الكؤوس ليس لها مقاييس وممكن تتخطف فى ثانية، الموضوع مافيهوش أى خوف.

وواصل: الجميع يتحدث الآن فى اتجاه واحد وهو توفير مناخ مستقر للفريق من أجل حصد البطولات وتذليل العقبات، ودفع المستحقات وهذا ما طلبته بشكل شخصى بأنه من الضرورى توفير المستحقات، وتجديد عقود اللاعبين الكبار خاصة المحترفين مثل ساسى ومصطفى محمد، وبعض اللاعبين تم وعدهم بزيادة عقودهم.

واختتم: سأضع لائحة للموسم الجديد بجزاءات ومكافآت، ولم دور أى حديث مع ساسى وأشرف بن شرقى بشأن تلقيهما أى عروض، لا نريد أن تكون هناك عملية تشويش للفريق بسبب كأس مصر وبعد البطولة نتحدث فى هذا الأمر.