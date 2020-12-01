شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: الأولمبية ليس لها دور فى حل مجلس الزمالك.. والقلعة البيضاء لن تسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن اللجنة ليس لها أى دور فى حل مجلس إدارة نادى الزمالك، مشيرا إلى أن اختصاص اللجنة الأولمبية هو الحفاظ على الرياضة بأهدافها الحقيقية والحركة الأولمبية.

وأشار حطب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن اللجنة الأولمبية تتعامل فى حدود اختصاصاتها للتصدى أمام من يتوقع أنه فوق

النظم والقيم.

وقال حطب إن نادى الزمالك قلعة كبيرة لن تسقط، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية لن تستطيع أن تحرك القلعة البيضاء.

وأشار حطب إلى أن جمهور نادى الزمالك يمثل 50% من جماهير مصر و قلعة الزمالك تمد المنتخبات بنجوم فى كل الألعاب.

ومن جانبه كشف المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك أنه سوف يعيد النظر فى قائمة الرموز والأعضاء المشطوبين فى القلعة البيضاء، مؤكدا "لو هناك أعضاء بالزمالك مشطوبين بقرار من المجلس السابق وحصلوا على أحكام قانونية بإلغاء الشطب سوف أنفذ القانون على الفور وأعيدهم للنادى".