شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: كهربا اعتذر لى وأغلقت الملف لأنه أخويا الصغير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة أنه أغلق ملف محمود كهربا لاعب الأهلى والأزمة التى وقعت بينهما خلال احتفالية تسليم درع الدورى، وقال فضل فى ندوة ”الخليج 365”: "اللاعب حضر لاتحاد الكرة واعتذر لى رسميا ووقع على ما يفيد باعتذاره، وتم تقديم هذا الاعتذار للجنة الانضباط، وأغلقت الملف لأنه أخويا الصغير وأنا أحب لاعبى الكرة بشكل عام ولا أسعى لإيقافهم لأن عمرهم فى الملاعب محدود، وتحدثت معه وأزلت أى رواسب بيننا".

وكشف محمد فضل أن كاميرات الـvar فى مباراة السوبر المصرى التى جمعت الزمالك والأهلى بالإمارات أظهرت العديد من "الكوارث" عقب المشادة التى حدثت بين بعض اللاعبين بعد انتهاء اللقاء.

وتابع فضل "العقوبات التي اتخذت في مباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلي لا وجود للجنة أى دخل بها وتم إصدارها بناء على الفيديوهات التى قدمت للجنة، ولا وجود لأى مجاملة لأى من الناديين، مؤكداً أن مسئولى الأهلى اطلعو على الفيديوهات بأنفسهم".