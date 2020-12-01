شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يكشف حقيقة مديونية الزمالك وأزمة القيد ويؤكد: أكملنا عدد الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك والمشرف على الفريق، عن حقيقة المديونيات التى تقع على القلعة البيضاء بعد إيقاف مجلس إدارته، وقال قاسم فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كان هناك بعض الأمور المعقدة فى النادى مثل رفض قيد اللاعبين بسبب الأمور المادية لكننا قيدنا 29 لاعبا فى القائمة المحلية و34 لاعبا فى الأفريقية، وتم حل الأزمة، ولا صحة لشائعات المديونية الكبيرة لأن القيد تم فى النهاية.

وأضاف: كاسونجو تم رفع اسمه من القائمة وحتى الآن بطاقة حميد أحداد لم تصل، لكنه لن يكون معنا فى الدور التمهيدى بأفريقيا، والمثلوثى تم ضمه بشكل رسمى وشارك فى التدريبات.

واستكمل: لا تفكير فى أجانب جدد والعدد اكتمل بالزمالك بالنسبة لعدد الأجانب، عملنا فى اللجنة تطوعى ولكن كمشرف على الفريق هناك أجر،

وواصل: خسارة بطولة أفريقيا كانت تحتاج إلى تأهيل اللاعبين للخروج من تلك الأجواء واللاعبين الدوليين كان عليهم هذا الدور لتعويض الجماهير فى بطولة كأس مصر وهذا أقل ما يمكن أن يقدموه لأنفسهم وللجماهير.

واختتم: مباراة الطلائع ليست سهلة لأنه فريق قام بتدعيمات قوية وفريق محترم وفى النهاية هى مباراة كأس وليس لها أى مقاييس، والغيابات بالتأكيد ستكون مؤثرة علينا، وظهر تأثيرها أيضاً فى مباراة الأهلى رغم أن الفريق لعب بشكل جيد.