شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أحمد الشيخ "مالوش بخت" ورحيل صالح ليس له علاقة بمجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن رفع اسم كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ لاعبا الأهلى، من قائمة القلعة الحمراء للموسم الجديد، وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الناس فوجئت باستبعاد أحمد الشيخ من الأهلى، ويبدو أنه كان هناك اتفاق بين النادى واللاعب، والشيخ رأى أنه إذا لن يتم الاعتماد عليه كأساسى فيريد الرحيل، وكان هناك اتفاق مع بيراميدز وصفقة تبادلية لضم أحمد توفيق لكن موسيمانى رفض، أحمد الشيخ لاعب مميز بس بخته وحش".

وأضاف: الأهلى لا يفكر بالطريقة التى يتحدث بها البعض فى قضية رحيل صالح جمعة وأنه رحل عن النادى بعد رحيل مجلس الزمالك، هذا ليس صحيح إطلاقاً، الأهلى حاول مع صالح وصالح نفسه حاول لكن الأمور لن تفلح.

واختتم: البعض تصور أننى ضد الزمالك وهذا لم ولن يحدث الزمالك له عندى كل الاحترام والتقدير، والبعض اتخذ موقفا منا وصدر أمر عكسى، لكن مساندتنا للزمالك لا حدود لها لقيمته وجماهيريته ورموزه.

وأسدل صالح جمعة الستار على رحلته مع النادى الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضى بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أمس الاثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

ورغم معاناة صالح جمعة من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن اللاعب أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أكد له خلالها رغبته فى الرحيل مبدياً استعداده لجلب عرض للرحيل خلال الساعات القادمة.

صالح جمعة من ناشئى فريق إنبى، انتقل لصفوف الأهلى فى صيف 2015 بعد انتهاء رحلة احتراف قصيرة فى نادى ناسيونال ماديرا البرتغالي.

في 22 يوليو 2015 أعلن الأهلى التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى إنبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمسة سنوات فى الإهلى وهى مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليل للغاية ولم يترك "بصمات".

خرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالها فى 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر.

شارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 13 آخرين.

آخر ظهور لصالح جمعة مع الأهلى كان تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى أمام طلائع الجيش، فى الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى المنقضى، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 0.