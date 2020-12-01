شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل محاولات ضم سيرينو واللاعب يقترب من الأحمر فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يقطع النادى الأهلى خط المفاوضات مع صن داونز الجنوب أفريقى من أجل ضم الأورجوانى جاسون سيرينو لاعب الفريق الجنوب أفريقى الذى يرغب موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر فى ضمّه خلال أسرع وقت.

الأهلى فتح مفاوضات مع صن داونز خلال مارس الماضى لضم سيرينو لكن النادى الجنوب أفريقى بالغ فى طلباته المالية فتعثّرت الصفقة قبل أن يتجدد الحديث مرة أخرى الأسابيع الماضية، لكن مازالت المفاوضات غير حاسمة بسبب تردد مسئولى صن داونز فى الاستغناء عن اللاعب لحاجتهم له.

أمير توفيق مدير التسويق فى الأهلى قال فى تصريحات تليفزيونية أمس إن خط المفاوضات مع سيرينو مازال مفتوحا رافضاً الكشف عن تفاصيل جديدة فى الصفقة واكتفى بالتأكيد أن اللاعب مُرشح للأهلى.

المعلومات الواردة من الأهلى تُشير إلى أن الأهلى سيُكثّف مفاوضاته مع سيرينو خلال يناير المقبل فى ظل تمسك صن داونز باللاعب بجانب رغبة الأهلى فى الحصول على مزيد من الوقت لتسويق الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق الحايل من أجل التعاقد مع سيرينو بدلاً منه.

الأهلى استبعد أمس السنغالى آليو بادجى وقام بقيد المغربى بدر بانون بدلاً منه.

موسيمانى استغل علاقاته الطيبة بإدارة صن داونز لضم سيرينو باعتباره كان مدرباً للفريق لمدة 8 سنوات قبل تولى تدريب الأهلى لكن إدارة النادى الجنوب أفريقى طلبت إرجاء الصفقة لحين إشعار آخر وهو ما احترمته إدارة الأهلى حالياً مع التأكيد على فتح باب التفاوض مع اللاعب وصن داونز مرة أخرى مع إقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

وحصلت إدارة الأهلى على موافقة سيرينو باللعب للأهلى وهو ما سيُسهّل حسم الصفقة فى الشتاء لاسيما أن صن داونز فد يُبدى مرونة وقتها فى الاستغناء عن اللاعب.