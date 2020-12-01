شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شيكابالا "يا جبل ما يهزك ريح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد ينكر موهبة نجم الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" خاصة انه نجم يتمتع بمهارات قوية داخل الساحرة المستديرة ، ودائما ما يقع شيكابالا فى أزمات مع الجماهير الا انه دائما ما لديه القدرة على تخطى الأمور الخاصة بالأزمات والعودة للإبداع مجددا .

وتعرض شيكابالا مؤخرا إلى واقعة مؤسفة قام بها بعض الجماهير بالتنمر على اللاعب بعد فوز النادى الأهلى على غريمه التقليدى نادى الزمالك 2-1 فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا وحصوله على اللقب للمرة التاسعة فى تاريخه ، الأمر الذى دفع الكثير من جماهير الكرة المصرية بصفة عامة للدفاع عن نجم الزمالك، مؤكدين أن التنمر جريمة فى حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب شيكابالا فى الصور التالية: