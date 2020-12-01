مصطفى محمد في الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في مباراة نصف نهائي كأس مصر، والمقرر إقامتها على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الإسكندرية.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الإطاحة بنادي مصر (ZED) في ربع النهائي بنتجية 2-1.

واستقر جيمي باتشكيو المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد الطلائع.

ويفتقد الزمالك في مباراته اليوم العديد من الغيابات أبرزهم فرجاني ساسي (إيقاف)، إمام عاشور (إيقاف)، عبد الله جمعة (كورونا)، محمود حمدي "الونش" (كورونا)، يوسف إبراهيم "أوباما" (كورونا)، عمر السعيد (كورونا)، أشرف بنشرقي (إصابة في العضلة الضامة) بجانب استبعاد محمد حسن وكابونجو كاسونجو لأسباب فنية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالغني، إسلام جابر.

خط الوسط : طارق حامد، محمد أشرف "روقة"، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش سيواجه الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في النهائي المقرر له يوم 5 ديسمبر الجاري.