محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لعل أبرزها لقاء ليفربول أمام اياكس أمستردام الهولندي، كما ستقام مبارتان في نصف نهائي كأس مصر الأولى ستجمع الزمالك بطلائع الجيش والثانية الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري. ونستعرض لكم أبرز مباريات الثلاثاء الكروي: دوري أبطال أوروبا شاختار الأوكراني وريال مدريد الإسباني- الساعة 19:55 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 1. أتليتكو مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني - الساعة العاشرة مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 3. بورتو البرتغالي ومانشستر سيتي الإنجليزي - الساعة العاشرة مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 2. ليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي - الساعة العاشرة مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 1. كأس مصر الزمالك وطلائع الجيش - الساعة الخامسة مساءً- القناة الناقلة ON Time Sports 1 HD. الأهلي والاتحاد السكندري - الساعة الثامنة مساءً- القناة الناقلة ON Time Sports 1 HD.

كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول أمام أياكس.. والقطبين في مهمة محلية ضمن أبرز مباريات الثلاثاء الكروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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