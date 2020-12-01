تشكيل الأهلي المتوقع.. تغيير وحيد عن نهائي الأبطال أمام الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة

الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري الذي يقوده حسام حسن، مساء اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي لكأس مصر.

وفي حالة فوز الأهلي على الاتحاد السكندري، سيواجه في نهائي كأس مصر يوم 5 ديسمبر الجاري الفائز من لقاء الزمالك أمام طلائع الجيش المقرر له مساء اليوم الثلاثاء.

وسيخوض موسيماني مواجهة الاتحاد السكندري في كأس مصر بغالبية اللاعبين الذين خاضوا نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أيام أمام الزمالك، لكن بتغيير واحد هو الدفع بمحمود كهربا أو جيرالدو على حساب اللاعب النيجيري جونيور أجايي.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة ، كهربا (جيرالدو) ،حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا قبل أيام على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف.