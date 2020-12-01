شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصطدم بالاتحاد فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اختباراً جديداً على المستوى المحلي، عندما يواجه الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السويس فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، حيث يواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نهائي البطولة المقرر اقامته يوم السبت المقبل.

ويخوض الأهلي مواجهة الاتحاد السكندري منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على غريمه التقليدى الزمالك فى المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة وانتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر.

ومن المتوقع أن يدفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بمعظم عناصره الأساسية أمام زعيم الثغر نظرا لصعوبة المواجهة في ظل وجود العميد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفريق السكندرى فضلاً عن وجود رغبة داخل النادي الأهلي لتحقيق لقب كأس مصر للظفر بالثلاثية هذا الموسم وتحقيق انجاز تاريخي.

وجاءت قائمة الأهلى للمباراة كالتالى:‏ رامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدى فتحى، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوى، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلى معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هانى، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربى بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وطالب موسيماني لاعبي فريقه بغلق ملف افريقيا والتركيز فى مشوار الفريق بكأس مصر وشدد لهم على ضرورة التفكير فى كل خطوة ومباراة على حدة، خاصة وأن المرحلة الجارية تحمل العديد من التحديات ففى حالة تأهل الفريق لنهائي بطولة لكأس سيواجه الفائز من الزمالك وطلائع الجيش في نهائي البطولة مباشرة يوم السبت المقبل، فيما ينتظر الأهلي تحدي أخر صعب عندما يواجه نهضة بركان المغربي يوم 10 ديسمبر المقبل على لقب السوبر الافريقي.

وعلى صعيد أخر حشد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أسلحته قبل مواجهة الأهلي حيث أعلن العميد قائمة المباراة والتي جاءت كالتالي : عماد السيد و عمرو خليل و صبحى سليمان، محمود شعبان وهشام صلاح ومحمود رزق ومروان النجار وكريم يحيى وصبرى رحيل وعبد السميع سيمو والسيد سالم، خالد الغندور وأحمد نبيل مانجه وأحمد حجى و محمد الصباحى وأحمد راشد و مروان عطيه ورزاق سيسيه وعمار حمدى و خالد قمر و كريم ممدوح و مومن محمد و محمد كامل و محمد بلال

ودخل الاتحاد السكندري في معسكر مغلق بداية من يوم السبت الماضي، والذي شهد غياب عدد من اللاعبين أبرزهم حسام عاشور ومحمود الزنفلى وعمر الميدانى،