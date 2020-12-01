الامارات | يوسف جابر ينقذ شباب الأهلي من الخسارة أمام الشارقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ مدافع شباب الأهلي يوسف جابر فريقه من الخسارة أمام الشارقة أثر نجاحه في تسجيل هدف التعادل بعدما كان الشارقة متقدما بهدف نظيف في الشوط الأول خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الشارقة ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي لكرة القدم ،ورفع الشارقة رصيده إلى 20 نقطة محافظا على الصدارة و شباب الأهلي إلى 13 نقطة..
وسجل يوسف جابر هدف التعادل "68" من تسديدة قوية في مرمى الحارس عادل الحوسني الذي لم تفلح محاولاته في إبعادها عن مرماه في حين لم يحافظ الشارقة على تقدمه في المباراة بهدف السبق من ركلة جزاء سددها إيغور كورنادو" 30"اثر تعرض مهاجم الفريق ويلتون سواريز للعرقلة من الحارس ماجد ناصر
والغى حكم اللقاء هدفي للشارقة سجله البرازيلي ويلتون سواريز وذلك بداعي التسلل.
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