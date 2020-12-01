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السنغال تشكل لجنة لدعم ترشيح أوجستين سنجور لرئاسة «الكاف»

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن وزير السنغالي مختار با، تشكيل لجنة سنغالية لدعم ترشيح رئيس اتحاد الكرة السنغالي أوجستين سنجور لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وذكرت الإذاعة السنغالية، الثلاثاء، أن إعلان اللجنة جاء في لقاء حضره وزراء الرياضة السنغاليون السابقون عبدالله مختار ديوب، ومامادو لامين كيتا، ومبانيك ندياي، ورئيس الوزراء السابق سليمان نديني ندياي، ووزير الثقافة السابق الفنان يوسف اندور.

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