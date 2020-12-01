حصة رياضية يومياً بالمدارس الحكومية

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كما أقر المجتمعون إنشاء هيئة فض المنازعات الخليجية بمملكة البحرين، وتعيين الدكتور عبدالرحمن الخشرم مديراً تنفيذياً لها، على أن يتم تشكيل مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة، وقيام اللجان الأولمبية الخليجية بإرسال قائمة مرشحيها للمجلس، والرفع بذلك في الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي بدول المجلس، المقرر عقده على هامش دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي ستقام بالكويت مارس المقبل. ووافق الاجتماع على الخطة الإستراتيجية لتطوير العمل المشترك في المجال الرياضي، والرفع بذلك لمقام المجلس الأعلى للاعتماد، على أن يكون إطلاقها عام 2021 ولمدة خمس سنوات، مع تشكيل فريق عمل برئاسة أمين عام اللجنة الأولمبية العمانية طه بن سليمان الكشري، لمتابعة تنفيذ الخطة.
وأدرج الاجتماع رياضتي الفروسية (مسابقة القفز الحر) والألعاب الشتوية (الهوكي) ضمن الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودمجها مع دورة الألعاب الرياضية الشاطئية الخليجية الثالثة، لتكون دورة ألعاب واحدة وبشكل استثنائي، مع إضافة ألعاب: كرة القدم الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، كرة السلة 3×3 الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات المائية (الجت سكي).
حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي، ومدير العلاقات الدولية المكلف باللجنة الأولمبية عبدالعزيز البقوص.
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