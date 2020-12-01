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حصة رياضية يومياً بالمدارس الحكومية

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جدة - خالد شويل - اطلع ‏رؤساء اللجان الأولمبية بدول ، في اجتماعهم الـ32 الذي عقد «عن بعد»، بحضور ‏نائب رئيس ‏اللجنة الأولمبية العربية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نيابة ‏عن ‏الرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على مذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد حصة دراسية رياضية يومية ملزمة لجميع ‏‏المراحل التعليمية، مقدمين الشكر والتقدير لوزراء التربية والتعليم بدول ‏‏المجلس للموافقة على زيادة الأنشطة بجميع المدارس الحكومية الخليجية، على أن تتم ‏‏توصية الاتحادات الرياضية الوطنية لدعم ورعاية المسابقات الرياضية المدرسية.‏ واعتمد الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة الأمير فهد بن جلوي ‏لبحث أوجه التعاون الدولي ‏المشترك بين دول المجلس والدول المتقدمة رياضياً والمنظمات الإقليمية ‏والدولية.‏

كما أقر المجتمعون إنشاء هيئة فض المنازعات الخليجية بمملكة البحرين، وتعيين الدكتور عبدالرحمن ‏‏الخشرم مديراً تنفيذياً لها، على أن يتم تشكيل مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة، وقيام اللجان ‏‏الأولمبية الخليجية بإرسال قائمة مرشحيها للمجلس، والرفع بذلك في الاجتماع القادم للمكتب ‏‏التنفيذي بدول المجلس، المقرر عقده على هامش دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي ستقام ‏‏بالكويت مارس المقبل. ‏ ووافق الاجتماع على الخطة الإستراتيجية لتطوير العمل المشترك في المجال الرياضي، والرفع بذلك ‏‏لمقام المجلس الأعلى للاعتماد، على أن يكون إطلاقها عام 2021 ولمدة خمس سنوات، مع تشكيل ‏‏فريق عمل برئاسة أمين عام اللجنة الأولمبية العمانية طه بن سليمان الكشري، لمتابعة ‏‏تنفيذ الخطة. ‏

وأدرج الاجتماع رياضتي الفروسية (مسابقة القفز الحر) والألعاب الشتوية (الهوكي) ضمن ‏‏الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودمجها مع دورة الألعاب الرياضية ‏‏الشاطئية الخليجية الثالثة، لتكون دورة ألعاب واحدة وبشكل استثنائي، مع إضافة ألعاب: كرة ‏‏القدم الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، كرة السلة 3×3 الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، ‏‏الدراجات المائية (الجت سكي).‏

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية ‏عبدالعزيز العنزي، ومدير العلاقات الدولية المكلف باللجنة الأولمبية عبدالعزيز البقوص.‏


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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