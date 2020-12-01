شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ورشة العمل التطوعي الشبابي بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتمت ورشة العمل التطوعي الشبابي الأول يوم (الجمعة) الماضي، والتي نظمها مكتب وزارة الرياضة بجدة، بالتعاون مع وكالة شؤون الشباب، الإدارة العامة للنشاطات الشبابية في ختام الورشة الثالثة بعنوان قيادة الفرق التطوعية، بإلقاء المحاضر الدكتور محمد عبدالرحمن القرني محاضرة، وفي ختام الورشة تم تكريم المحاضرين وتسليم المشاركين شهادات إتمام الدورة من مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة جدة سعيد الغامدي. يذكر أن وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تهدف لتعزيز العمل التطوعي، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية لوزارة الرياضة ستمائة وثمانين ألف ساعة تطوعية.



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