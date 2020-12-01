شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ لـ الخليج 365: مشاركة الأحمدي بيد الاتحاديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح مدير البطولة العربية للأندية طلال آل الشيخ، أن اختيار ملاعب وتوقيت مواجهتي نصف النهائي بين الشباب والاتحاد، هي مسؤولية اتحاد القدم السعودي، مبيناً أن الاتحاد العربي لا يمانع في تغيير ملعب المباراة بشرط مخاطبة الاتحاد المحلي رسمياً، وبالتالي سيكون دورنا في الاتحاد العربي معاينة الملاعب ومدى مطابقتها اشتراطات الفيفا من سلامة الإنارة وغرف الملابس.

وقال آل الشيخ، في حديث خاص لـ«الخليج 365»: الاتحاد السعودي اختار ملاعب وتوقيت مباراتي نصف النهائي العربي عبر خطاب وجه لنا بناء على ملاعب الفريقين في الدوري، وبدورنا اعتمدناه وليس لدينا إشكال في إقامة الإياب على ملعب نادي الاتحاد، شريطة أن يخاطبنا الاتحاد المحلي «اتحاد القدم السعودي باعتماده ومواكبته الشروط».

وأضاف: لم نتلق أي خطاب من الاتحاد السعودي بنقل مباراة الاتحاد والشباب لملعب نادي الاتحاد، وفي حال وصوله سيقتصر دورنا على التأكد من مطابقته للمواصفات، واعتماده بناء على لائحة الاتحاد العربي، إذ نطبق اشتراطات الفيفا على الملاعب، وأبرزها التأكد من سلامة الإنارة وأرضية الملعب وغرف الملابس والمركز الإعلامي وغرف var.

وختم آل الشيخ حديثه لـ«الخليج 365» بقوله: يحق للاعب كريم الأحمدي المشاركة في المباراة بعد انتهاء مدة الحجر (10 أيام)، شريطة إجراء فحص طبي وإرسال نتيجة سلبية قبل 24 ساعة من موعد المباراة.

وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن لوائح الاتحاد العربي وحسب الدليل الإرشادي للبروتوكول الوقائي الذي أعدته اللجنة الطبية بالاتحاد العربي، يشترط الكشف الطبي قبل موعد المباراة بـ72 ساعة إلا أن الاتحاد لا يمانع في التعاون مع الحالات في مراحل الاستشفاء الأخيرة مثل حالة كريم الأحمدي، واقتصار المدة على إجراء كشف طبي قبل 24 ساعة من موعد المباراة.