شكرا لقرائتكم خبر عن «شعلة» تخطف أضواء سباقات رماح للهجن والان مع التفاصيل
وتشهد الفترة الصباحية لليوم الختامي سباق «الماراثون بكار - حيل»، إضافة إلى ماراثون «قعدان - زمول»، فيما ستقام أشواط «رمز زمول مفتوح»، وأشواط «رمز زمول عام»، في الفترة المسائية التي تنطلق عند الثانية ظهراً.
من جهة أخرى، حققت «شعلة» لمالكها عبدالله محمد الحويطي أفضلية التوقيت في منافسات أمس (الإثنين) لمسافة 8 كم «8 أشواط حيل - زمول» بعد أن قطعت المسافة بزمن 12:48.331 دقيقة، فيما جاءت نتائج الفائزين بالمركز الأول في الأشواط من الثاني حتى الثامن على التوالي: نجد، ربشة، الذيب، ثمينة، مهلي، مخيفة، حبار.
كانت هذه تفاصيل خبر «شعلة» تخطف أضواء سباقات رماح للهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.