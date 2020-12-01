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«شعلة» تخطف أضواء سباقات رماح للهجن

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جدة - خالد شويل - بحضور وزير رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تختتم اليوم (الثلاثاء) منافسات سباق رماح للهجن، الذي يعد ثالث السباقات في روزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2020/‏2021، بعد سباقي حائل والنعيرية، التي سبق أن تم الإعلان عن إقامتها في 6 ميادين بمتابعة واهتمام من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، الذي وجه في 22 أغسطس الماضي بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة، بما تشمله من عمليات التشغيل، والتنظيم، وتجهيز الميادين الخاصة بها، والجوائز المخصصة لها؛ حرصا من ولي العهد على الهجن، واهتماما منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءا مهما من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.

وتشهد الفترة الصباحية لليوم الختامي سباق «الماراثون بكار - حيل»، إضافة إلى ماراثون «قعدان - زمول»، فيما ستقام أشواط «رمز زمول مفتوح»، وأشواط «رمز زمول عام»، في الفترة المسائية التي تنطلق عند الثانية ظهراً.

من جهة أخرى، حققت «شعلة» لمالكها عبدالله محمد الحويطي أفضلية التوقيت في منافسات أمس (الإثنين) لمسافة 8 كم «8 أشواط حيل - زمول» بعد أن قطعت المسافة بزمن 12:48.331 دقيقة، فيما جاءت نتائج الفائزين بالمركز الأول في الأشواط من الثاني حتى الثامن على التوالي: نجد، ربشة، الذيب، ثمينة، مهلي، مخيفة، حبار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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