شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد ينفي رحيله من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، كل ما أشيع عن تفكيره في الاستقالة من منصبه بنادي بيراميدز والرحيل ورغبته في خوض تجربة قيادة فنية مستقبلا، غير صحيح على الإطلاق، ولا يعرف مصدر هذه الأخبار العارية تماما من الصحة.
أوضح هاني سعيد أنه مستمر في عمله بمنصبه بنادي بيراميدز كمدير رياضي وسعيد للغاية بما حققه مع الفريق منذ توليه المهمة الموسم الماضي، وتحقيق المركز الثالث للدوري والتأهل لكأس الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي، بجانب وصافة الكونفدرالية والوصول للنهائي في إنجاز تاريخي مقارنة بأول مشاركة تاريخية للنادي في البطولة القارية.
شدد سعيد على أنه لا يعلم مصدر الأخبار التي تتحدث عن رحيله عن بيراميدز موضحا أنه مستمر في المنصب ويعمل بكل جهد ولا نية لديه للرحيل واختار عمله الحالي بعد تفكير طويل وقرار باعتزال كرة القدم.
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