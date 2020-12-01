شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل صفقاته للموسم الجديد ويتعاقد مع معاذ أنور مدافع الأهلي لخمسة مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهي مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، وبالتنسيق مع الكابتن على ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي اجراءات التعاقد مع معاذ أنور مدافع فريق الأهلي تحت 19 عام، بعقد يمتد لخمسة مواسم اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2025/2024، قام اللاعب والذي يعد الصفقة التاسعة للمصري هذا الموسم بالتوقيع على تعاقده الجديد مع النسور الخضر في حضور مسئولي لجنة التعاقدات محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة.

يذكر أن اللاعب معاذ أنور والبالغ من العمر 19 عامًا يشغل مركز قلب الدفاع وتم التعاقد معه بناء على رؤية فنية من الكابتن على ماهر لدرايته الكاملة بمستوى اللاعب الذي كان يؤدي تدريباته مع المصري على مدار الأسبوعين الماضيين ببورسعيد وبرج العرب، وظهر اللاعب بمستوى فني وبدني متميز للغاية دفع إدارة المصري لسرعة التعاقد معه خاصة وأنه سيتم قيده بصفوف فرق الناشئين ولن يشغل مركزًا في قائمة الفريق الأول.