شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور : صالح جمعة لايستحق التواجد بالقلعة الحمراء الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو أنور لاعب الأهلي السابق، إن صالح جمعة لايستحق التواجد بالقلعة الحمراء بالفترة المقبلة رغم مهارته الكبيرة.

وأضاف عمرو أنور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن صالح جمعة لم يستغل تواجده بالأهلي وأهمل في حق نفسه كثيرا، لافتا إلى أن الهلي لم يسبق له الصبر على لاعب كل هذه الفترة أيا كان موهبته.

وعن المخاوف من رحيل صالح جمعة للزمالك، قال، عمرو أنور، إن إبراهيم سعيد رغم موهبته الكبية إلا انه صالح سليم وافق على رحيله للزمالك حينما طلب اللاعب ذلك، حيث قال له المايسترو، نصا :«مع ألف سلامة».