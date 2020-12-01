وست هام يواصل انتصاراته ويهزم أستون فيلا بثنائية 

واصل وست هام يونايتد، مسلسل انتصاراته في البريميير ليج للجولة الثالثة على التوالي، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه أستون فيلا (2-1) في اللقاء الذي احتضنه ملعب "لندن الأولمبي" الإثنين، في ختام الجولة الـ10 بالدوري الإنجليزي الممتاز.



انتهت الـ45 دقيقة الأولى بهدف في كل شبكة؛ حيث افتتح الفريق اللندني، النتيجة بعد دقيقتين فقط عن طريق المدافع الإيطالي، صاحب الأصول النيجيرية، أنجيلو أوجبونا، قبل أن يتعادل جاك جريليش للضيوف في الدقيقة (25).



ومع بداية الشوط الثاني، مباشرة، عاد وست هام للتقدم من جديد بفضل جارود بوين، وفي الدقيقة (74) كان بإمكان أولي واتكينز تسجيل التعادل لأستون فيلا لولا أنه أهدر ركلة جزاء.



ثم واصل نفس اللاعب تصدر المشهد بعد أن سجل هدف تعادل فريقه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ألغت الهدف بداعي التسلل.



وبهذا يواصل "الهامرز" مسلسل الفوز في البريميير ليج للجولة الثالثة تواليًا، ليرفع رصيده لـ17 نقطة يقتحم بها منطقة المقاعد الأوروبية، وتحديدًا المركز الخامس.



في المقابل، ذاق "الفيلانس" خسارته الثانية تواليًا، الرابعة خلال آخر 5 جولات، ليظل رصيد الفريق عند 15 نقطة بالمركز العاشر، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات