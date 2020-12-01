شكرا لقرائتكم خبر عن 6 غرز فى رأس تريزيجيه بعد مباراة استون فيلا و وست هام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزى، لإصابة قوية فى الرأس استدعى إجراءه 6 غرز، بعد تعرضه لضربة قوية من لاعب وست هام، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، على الملعب "الاولمبى"، فى ختام منافسات الجولة العاشرة، من الدورى الإنجليزى "بريميرليج".

ونزف تريزيجيه الكثير من الدماء، بعد تعرضه لضربة قوية من لاعب وست هام، ليحصل على ركلة جزاء، لصالح فريقه أستون فيلا، ولكن أهدرها مهاجم الفريق واتكينز، فى الدقيقة 74، ويستبدل بعدها النجم المصرى.

وتوقف رصيد أستون فيلا، عند 15 نقطة، ليحتل المركز العاشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع وست هام، رصيده للنقطة 17، فى المركز الخامس، ويتصدر توتنهام، برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول، الوصيف، والذى يتساوى معه بنفس عدد النقاط.