شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يبحث مع سفير المجر إقامة معسكر للمنتخب استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو اتحاد اليد برئاسة هشام نصر إقامة معسكر مغلق للمنتخب الأول فى المجر بالتنسيق مع سفير المجر فى مصر استعدادا لكأس العالم المقرر إقامته فى مصر يناير القادم، ومن المقرر أن يدخل المنتخب فى معسكر داخلي بدءًا من اليوم الثلاثاء بعد اجراء مسحة طبية للاطمئنان عن فيروس كورونا .

وألتقي أمس الأول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة، في إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.

وأكد صبحي أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التي ستؤازر المنتخب المصري خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش في جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء في الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها في يناير المقبل.

حضر اللقاء الدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي للبطولة، المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، الاستاذ مجدي رشدي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلون عن شركة تذكرتي .ه