شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: خبيت قفشة 3 ساعات من الزمالك حتى الاتفاق مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن الكواليس الخفية فى ضم محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق الحالى، وقال توفيق فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق: الزمالك حاول يفسد التعاقد مع قفشة، والزمالك كلموه وهو فى الطريق وخبيته وقتها عشان نكمل الصفقة، وخبيته 3 ساعات حتى أنهينا الاتفاق مع بيراميدز

واصل: مروان محسن مستمر مع الأهلى، وممكن يكون البعض يشعر بالغضب منه ولكنه يحتاج للمساندة من الجماهير، والجماهير تقف فى ضهره، وسعد سمير داخل فى 24 بطولة مع الأهلى، وله دور كبير جداً فى غرفة الملابس مع اللاعبين.

وعن ضم صفقات جديدة فى الفترة المقبلة قال توفيق: الأهلى لديه الآن 8 لاعبين جدد بين الصفقات الجديدة والمعارين، فكرة مهاجم سوبر أو وينج أو صانع ألعاب نتركها لوقتها المناسب إذا شعرنا بأن هناك أمر مختلف سيفيد النادى بخلاف اللاعبين الجدد بالتأكيد لن نتأخر، وهذه سياسة الإدارة فريق الكرة هو الأساس.

كما تحدث مدير تعاقدات الأهلى عن حقيقة التفاوض مع يوسف البلايلى قائلاً: يوسف البلايلى حاول استغلال اسم الأهلى لتسويق نفسه.

واصل: فى الجبهة اليمنى لدينا محمد هانى وبيكهام وأيضاً أكرم توفيق يجيد اللعب فى هذا المركز، وهناك ناشئين تم تصعيدهم.

استكمل: عندما اشترينا أليو ديانج كان بالنسبة لنا استفادة فنية ومادية، وإدارة النادى هى من تحدد مدى الاستفادة الفنية والتوقيت المناسب للاستفادة المادية فى حالة بيعه.

واختتم: وضعنا بند مع المعارين أنه لا يحق لهم اللعب أمام الأهلى إلا فى حالة صدور قرار عكس هذا البند وهذا صدر بالفعل.