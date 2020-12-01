شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يكشف كواليس صفقة بدر بانون وموقف المعارين مع موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، كواليس ضم المدافع المغربى بدر بانون لاعب الرجاء السابق، وكذلك موقف اللاعبين العائدين إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارتهم، وقال توفيق فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق: بدر بانون تابعناه لفترة طويلة، ومحمد يوسف ومحمد فضل كانوا متابعينه من 3 سنوات، ولكن لم يحدث تواصل معه.

وأضاف: بعد ذلك فى الفترة الأخيرة فكرنا فى أن الأهلى يحتاج مدافع بشكل مختلف، ووجدنا أن بدر هو الأنسب، لأنه شخصية يعرف يعنى إيه ضغوط وهو كابتن بالفريق، ويعرف كيف يتكلم مع اللاعبين ويقود خط الدفاع ولاعب كرة عالى جداً وسيكون له دور كبير معنا، وليس حقيقى ما يقال عن أنه تم شراءه بـ 3 مليون دولار الرقم أقل من ذلك بكثير.

أضاف: موسيمانى بعد تولى المسئولية كان لديه عدة ملفات مثل أفريقيا والدورى، وعرضت عليه ملف بيكهام وقال إنه موافق عليه جداً، وشاف كل المعارين وقال إن هناك 5 لاعبين يجب عودته من أجل إفادة الفريق وهم الخماسي الذين تم ضمهم، لم يتم ضمهم لاستكمال القائمة إطلاقاً ولكن لأن لهم دور وهم أيضاً لاعبين أولمبيين بحاجة للعب من أجل المنتخب فالنادى لن يضرهم فى المشاركة.

أردف: لا أعتقد أن الأهلى سيخرج لاعبين على سبيل الإعارة فى الفترة المقبلة، أخر إعارة كانت أحمد عبد القادر حمدى لمدة موسمين إلى سموحة، وممكن بعد أول موسم يعود للنادى، وهو من اللاعبين الذين سيكون لهم مستقبل، والعربى بدر مستمر مع الفريق، ومحمد فاروق كان مقترح على الجهاز الفنى ولكن الأمر تم رفضه من المدرب وانتهى الأمر.

واختتم: كان هناك كلام بالفعل مع محمد إبراهيم من أجل ضمه للأهلى، ولكن مع الأسابيع الأخيرة موسيمانى لم يبدى اقتناعه باللاعب فتحدثت مع اللاعب وأبلغته بنفسى أن الأمور صعبة، واللاعب تحدث باحترام وتقبل الأمر.