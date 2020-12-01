شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الكأس اليوم 1 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً جديداً على المستوى المحلي، عندما يواجه الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السويس في نصف نهائي بطولة كأس مصر، حيث يواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نهائي البطولة المقرر اقامته يوم السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأـس مصر

ويخوض الأهلي مواجهة الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءاً، ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة وانتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

ومن المتوقع أن يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمعظم عناصره الأساسية أمام زعيم الثغر نظرا لصعوبة المواجهة في ظل وجود العميد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفريق السكندري فضلاً عن وجود رغبة داخل النادي الأهلي لتحقيق لقب كأس مصر للظفر بالثلاثية هذا الموسم وتحقيق انجاز تاريخي.

ويدفع موسيماني حال عدم إصابة أي لاعب جديد بكورونا بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو على أن يقود الهجوم مروان محسن، وهو نفس التشكيل الذي خاض مباراة الزمالك ماعدا غياب المصاب النيجيري جونيور أجاي، والذي تعرض للإصابة على مستوى الأنكل ومن المتوقع أن يدفع موسيماني بجيرالدو لتعويضه.

موسيماني يطالب لاعبيه بغلق ملف افريقيا

وطالب موسيماني لاعبي فريقه بغلق ملف افريقيا والتركيز في مشوار الفريق بكأس مصر وشدد لهم على ضرورة التفكير فى كل خطوة ومباراة على حدة، خاصة وأن المرحلة الجارية تحمل العديد من التحديات ففي حالة تأهل الفريق لنهائي بطولة لكأس سيواجه الفائز من الزمالك وطلائع الجيش في نهائي البطولة مباشرة يوم السبت المقبل، فيما ينتظر الأهلي تحدي أخر صعب عندما يواجه نهضة بركان المغربي يوم 10 ديسمبر المقبل على لقب السوبر الافريقي.

وعلى صعيد أخر حشد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أسلحته قبل مواجهة الأهلي حيث أعلن العميد قائمة المباراة والتي جاءت كالتالي : عماد السيد و عمرو خليل و صبحى سليمان، محمود شعبان وهشام صلاح ومحمود رزق ومروان النجار وكريم يحيى وصبرى رحيل وعبد السميع سيمو والسيد سالم، خالد الغندور وأحمد نبيل مانجه وأحمد حجى و محمد الصباحى وأحمد راشد و مروان عطيه ورزاق سيسيه وعمار حمدى و خالد قمر و كريم ممدوح و مومن محمد و محمد كامل و محمد بلال .

ودخل الاتحاد السكندري في معسكر مغلق بداية من يوم السبت الماضي، والذي شهد غياب عدد من اللاعبين أبرزهم حسام عاشور ومحمود الزنفلى وعمر الميدانى.