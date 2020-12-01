صفقات الأهلي.. العروض الأجنبية تنقذ الراحلين.. وتحديد موقف سيرينو

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

يواصل النادي الأهلي المصري إنهاء ملف الصفقات الخاصة بفريق كرة القدم، سواء على مستوى الراحلين أو الوافدين الجدد.



وكان الأهلي قد أعلن، الإثنين، عدم قيد الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ وأليو بادجي في القائمة الأولى، ليتأكد رحيلهم عن الفريق خلال الموسم المقبل.

واستقر الأهلي على رحيل صالح جمعة بالمجان، بعد الاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

في المقابل، بات أليو بادجي قريبا من الانتقال إلى الدوري الفرنسي، في ظل اهتمام نادي أميان بالحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

كما بات أحمد الشيخ قريبا من الانتقال إلى الدوري الصربي، حيث يمتلك عرضا للانتقال إلى نادي سيقما أولوموتش.

الشيخ تلقى عرضا آخر للرحيل عن الأهلي، من فريق مصر المقاصة، الذي سبق له اللعب فيه خلال السنوات الماضية.

من ناحية أخرى، فشلت كل محاولات الأهلي للتعاقد مع الأوروجواياني جاستون سيرينو قبل غلق باب القيد الأفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 4 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن سيرينو، في الوقت الذي عرض فيه الأهلي دفع مليوني يورو فقط.

وقرر الأهلي تأجيل التعاقد مع اللاعب الأوروجواياني حتى شهر يناير/كانون الثاني بعد فتح سوق الانتقالات خلال الفترة الشتوية.