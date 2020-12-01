شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «فخور بمرتضى منصور.. هو من صنع هذا الفريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك الشكر لمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المستبعد بقرار من وزير الشباب والرياضة بما فعله في نادي الزمالك. وقال يونس في تصريحات تليفزيونية مع سيف زاهر: فخور بمرتضي منصور وما فعله من انشاءات نادي الزمالك وله الفضل في صنع وتشكيل فريق الكرة الحالي المميز للغاية والذي يضم العديد من النجوم واللاعبين المميزين القادرين على تحقيق طموحات واهداف جماهير الزمالك. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس: «فخور بمرتضى منصور.. هو من صنع هذا الفريق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.