شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. لجنة الكرة تطالب الوزير بعودة المجلس الشرعي المنتخب للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بضرورة عودة مجلس منتخب شرعي لقيادة النادي في أسرع وقت ممكن للحفاظ على استقرار وهدوء الاوضاع داخل النادي . وقال يونس في تصريحات تليفزيونية مع سيف زاهر: اطالب وزير الرياضة بضرورة إجراء انتخابات مبكرة وحسم ملف المخالفات المتعلقة بالمجلس السابق وايضاح الصوة وموقفهم القانوني حتي نتمكن من اجراء انتخابات سريعة وانتخاب مجلس إدارة شرعي يستمر مستقرا لأكبر فترة ممكنة واكد يونس انه لا يرغب في الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة وليس لي أي طموح في الاستمرار سواء في لجنة الكرة أو أي منصب إداري. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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