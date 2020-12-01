شكرا لقرائتكم خبر عن يونس: لدينا أزمة مع بن شرقي وساسي ومصطفي محمد وأوباما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ايمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك ان اللجنة المؤقتة لديها ازمة في عامل الوقت والأمور المالية لضم صفقات جديدة للزمالك خلال الفترة المقبلة بعد ان تولوا المسؤولية.
واكد يونس في تصريحات تليفزيونية: الازمة أمامنا الان هي في تجديد عقود ساسي واوباما وبن شرقي وتعديل القيمة المالية لعقد مصطفي محمد مؤكدًا ان هذا الملف اهم مليون مره من ضم صفقات جديدة.
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