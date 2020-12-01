شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يعلق على أمكانية إنضمام صالح جمعة الى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أيمن يونس عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك علي الأنباء المتضاربة في الساعات الاخيرة عن دخول الزمالك في مفاوضات مع صالح جمعة لاعب الاهلي السابق. وقال يونس : صالح جمعة فشل مع الاهلي ولا يستحق التواجد في الزمالك وقال : أنا شخصيًا كعضو في لجنة الكرة ارفض تمامًا ضم صالح جمعة لانه غير ملتزم اخلاقيًا وسلوكيًا ولا يتماشى مع قناعاتي في اختيار لاعبين جدد للزمالك. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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