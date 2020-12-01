شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم «بيبو» مهاجم دجلة لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أسوان الرياضي عن اتمام تعاقد جديد في صفوف فريق كرة القدم استعدادا للدوري الممتاز الموسم المقبل. وقال مصطفي امين المشرف علب فريق الكرة وعضو مجلس ادارة النادي انه تم رسميًا التعاقد مع اللاعب محمد جمال بيبو مهاجم وادى دجلة وسموحة وطلائع الجيش السابق في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين. وأضاف أن ذلك ياتي دعمًا لصفوف الفريق للاستعداد الجيد لمسابقة الممتاز الموسم القادم. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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