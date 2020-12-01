شكرا لقرائتكم خبر عن نادي فلندي ينافس بيراميدز على ضم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي فلندي في صراع مع نادي بيراميدز على ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي خلال الفترة المقبلة من اجل التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.
ورفع الأهلي أسم أحمد الشيخ من قائمته التي أرسلها لاتحاد الكرة اليوم وذلك بعد ترحيب المدير الفني بيتسو موسيماني برحيل اللاعب بشكل نهائي أو معارًا.
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