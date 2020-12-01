شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك:إتجاه لإزالة صور مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد مصدر مسئوول بنادي الزمالك -رفض ذكر إسمه- ان هناك اتجاها خلال الفترة المقبلة لإزالة صور مرتضى منصور داخل النادي واللافتات المكتوب عليها إسمه في بعض الأماكن بالنادي.

وأوضح المصدر أن صور رئيس النادي السابق تتواجد بكثرة داخل النادي، وهو أمر سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة بين أعضاء اللجنة المقبلة قبل إعلان القرار النهائي.