شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإعلام ينظم برنامجي «التحقيق الاستقصائي» و«الانفوغرافيك الرياضي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي مساء الإثنين، عددا من البرامج التدريبية المخصصة لأعضاء الاتحاد ضمن مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، من خلال انطلاق البرنامجين التدريبيين (التحقيق الاستقصائي) و(الانفوغرافيك الرياضي) في مدينة جدة، اللذين يستمران حتى الثاني من شهر ديسمبر.

ويقدم البرنامج التدريبي (الانفوغرافيك الرياضي) المحاضر بندر الحديثي، إذ سيتناول كيفية استخلاص المعلومات من المصادر المتعددة وتوظيفها ضمن تصاميم الانفوغرافيك من خلال عدة برامج وتطبيقات متخصصة. فيما يقدم المحاضر خالد طاشكندي البرنامج التدريبي (التحقيق الاستقصائي) الذي يهدف لإكساب الإعلامي مهارات التحري الصحفي ومهارات التواصل مع المصادر والتثبت من صحة المعلومات قبل بدء القصة.

يذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي دشن البرامج «الحضورية» منتصف شهر نوفمبر الجاري وسط التزام تام بكافة البروتوكولات الوقائية والاحترازية المعتمدة للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد.