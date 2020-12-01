شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: سنعرض التعاقد مع صالح جمعة على باتشيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف قاسم المشرف العام لفريق الزمالك أنه طالب اللجنة المؤقتة توفير كافة مستحقات اللاعبين خلال أسبوعين موضحا أن ذلك من أهم الأشياء فى الفترة الحالية. وقال قاسم فى تصريحات تلفزيونية: "بعض اللاعبين تم وعدهم بزيادة عقدهم خلال القترة الماضية وهناك شروط للموافقة على إحتراف مصطفي محمد ولكن يجب أن يكون التوقيت سليم". وأضاف: "مصلحة الزمالك أهم من أى شييء وسيكون هناك لائحة جديدة للفريق عقب الانتهاء من كأس مصر". وعن ضم صالح جمعة: "حتي الآن لا يوجد مفاوضات مع اللاعب ولكن سنعرضه على الجهاز الفني لكي يبدي رأيه فى التعاقد معه من عدمه".

أكد أشرف قاسم المشرف العام لفريق الزمالك أن المهمة صعبة فى الفترة المقبلة موضحاً أن وجود أبناء النادي فى هذه الفترة مهم للغاية.

وقال قاسم فى تصريحات تلفزيونية": "فى أقل من دقيقة تمت الموافقة على المهمة لأننى بكل تأكيد أوافق على أى منصب بالنادي لأني هذا دورنا كأبناء القلعة البيضاء وجميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على أعلى مستوي".

وأضاف: "تم قيد القائمة الأولي لفريق الزمالك باتحاد الكرة دون أدني مشكلة وكاسونجو هو اللاعب الوحيد الذي خرج من قائمة القلعة البيضاء".