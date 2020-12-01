شكرا لقرائتكم أيمن يونس: صالح جمعة لا يصلح للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق ايمن يونس، رئيس اللجنة الفنية المشرفة على ملف الكرة بنادي الزمالك، على حقيقة تفاوض النادي لضم صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال ايمن يونس، خلال حواره ببرنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الاعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس" : "صالح جمعة، لاعب مميز للغاية ويمتلك مهارات كبيرة، ولكنه لا يصلح للزمالك في الوقت الحالي، بسبب طريقة تفكيره ومشاكله الكثيرة".

وأضاف :"القرار الأول والأخير في التعاقد مع اي لاعب يكون للبرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق"، المدرب حدد احتياجاته، ولم يطلب التعاقد مع صالح جمعة".

وقرر أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، اليوم الأحد، تشكيل لجنة فنية لإدارة كل ما يخص فريق الكرة بنادي الزمالك، وضمت نجوم النادي السابقين كل من، أيمن يونس، وأشرف قاسم، وعبدالحليم على "العندليب".

كانت اللجنة المؤقتة قد شكلت أيضا لجنة حكماء ضمت كل من، الكابتن أحمد مصطفى، والدكتور كمال درويش، والدكتور محمد عامر، وفهمي عمر.

يذكر أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أقال مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور اليوم الأحد بسبب مخالفات مالية وإدارية.