شكرا لقرائتكم أمير توفيق: التعاقد مع موسيماني ليس مجازفة على الإطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بالنسبة لى ليس مجازفة على الإطلاق، تاريخه يؤكد ذلك وتدرجه فى تولى الفرق، هذا رجل مستقر مش كل سنة فى مكان، وطريقة لعبه مميزة وبيحب الكرة الحلوة، وعندما عمل فى منتخب جنوب أفريقيا اكتسب الكثير من الخبرات، وكذلك خلال عمله فى صن داونز، كنا نثق فيه ثقة عمياء، وكابتن الخطيب رئيس النادي كان واضح للغاية من البداية بأن موسيمانى رقم 1 بالنسبة لنا.

أضاف خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة اون تايم سبورتس: خارج التعاقدات طبيعى جدا أن يكون لدى خطط بديلة جاهزة، قبل 3 أشهر من وجود موسيمانى، كان لدينا اقتراحات لأكثر من مدرب ولكن احتراما منا وجود فايلر لم نتحدث مع أى مدرب، ولكن شغلى كان جاهزا فى هذا الملف، لأنه مع أى شئ سلبى نكون جاهزين تماما.

استرسل: موسيمانى فنيا ليس أقل من أى مدرب فى أوروبا هو مدرب أفريقى وهذا أول مرة تحدث مع الأهلى، ولكن لو كان فى أوروبا لكان له شأن آخر، ويعلم أفريقيا جيداً، عندما استقبلته فى المطار كان يتحدث معى عن فريق الوداد وكأنه يتحدث عن فريقه الذى يدربه حافظها "صم" وكذلك الزمالك والرجاء، وحافظ الأهلى بالتفاصيل.

وأضاف: مضينا مع موسيمانى سنتين لأول مرة وليس سنة كما هو المعتاد وبطولة أفريقيا لم تكن مقياس لاستكمال موسيمانى مهمته مع الأهلى، هو مشروع كبير بالنسبة لنا، أفريقيا كانت هدف أساسى ولكن حتى لو لم تكن تحققت لم تكن فاصلة فى استمراره معنا.

اختتم: محمود الخطيب قال لنا لن نتفق مع موسيمانى حتى موافقة صن داونز وهذا ما حدث بلغنا المدرب وهو اتفق مع ناديه، فى النهاية استحالة أن نخسر علاقتنا مع نادى كبير مثل صن داونز بسبب مدرب أو لاعب، ورئيس النادى محترم جداً وقدر طموح موسيمانى.