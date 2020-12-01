شكرا لقرائتكم أحمد سليمان: اسم الزمالك يجيب ملايين تحت إدارة أى شخص مهما كان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن اسم نادى الزمالك لوحده "يجيب ملايين الجنيهات" تحت إدارة أى شخص مهما كان.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تليفزيونية: "نادى الزمالك لن يتوقَّف على أى أحد، ولكنِّى حزين لارتباط اسم النادى بالمشاكل الإدارية، وارتحت بعد تعيين أسماء مثل أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم على لإدارة ملف كرة القدم بالزمالك".

وأضاف أحمد سليمان: "اسم نادى الزمالك لوحده "يجيب ملايين الجنيهات" تحت إدارة أى شخص مهما كان، ولائحة نادى الزمالك هى ما نصَّت على تعيين أقدم ثلاثة مستشارين فى الجمعية العمومية لإدارة النادى فى حالة حل مجلس الإدارة".

وأوضح أحمد سليمان: "ما يُهمنِّي دائمًا هو استقرار نادي الزمالك، حتي وإن كان ضد مصلحتي الشخصية، ورفضت رفع قضايا بعد رحيلى عن نادى الزمالك حرصا على استقراره".

وتابع أحمد سليمان: "لماذا أقوم بالتعاقد مع شركات خارجية للمقاولات والسياحة في ظل استطاعتى تأسيس شركات للزمالك بتلك التخصصات، وأعلنت مُنذ فترة كبيرة بأنَّني سأترشَّح لرئاسة الزمالك خلال الدورة المُقبلة".

وأضاف سليمان: "لو توليت رئاسة الزمالك لقمت بتأسيس 5 شركات مستقلة باسم النادى، وكانت لديّ خطة جاهزة لزيادة عدد فروع الزمالك إلي 8 أفرُع، إن كُنت نجحت في الانتخابات الماضية لرئاسة النادي، ولابد أن تكون شركة كرة القدم مُستقلة بعيدًا عن النادي