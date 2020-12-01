شكرا لقرائتكم أيمن يونس: من الوارد زيارة مجلس الأهلي أو استقبالهم في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق ورئيس لجنة الكرة بالنادي الأبيضمن إنه من الوارد زيارة مجلس الأهلي أو استقبالهم في الزمالك في الفترة المقبلة.

واضاف أيمن يونس خلال حواره ببرنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الاعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس": "فقدنا الكثير من أخلاقيات كرة القدم، الخلاف بين ألأهلي والزمالك يجب أن يكون كرة فقط، نتمنى مواجهة الأهلي في نهائي الكأس ونحدد موعد لزيارتهم".

وتابع يونس: "شيكابالا قطعة ألماظ للزمالك، مصدر سعادة لجماهير الفريق الأبيض، سواء فاز الزمالك أو خسر يبقى شيكابالا رمز أحد حاملي جينات الزمالك السحرية الخالدة".

وقال رئيس لجنة الكرة: "بيان الأهلي بعد واقعة التنمر من شيكابالا كان جميلا ومعبرا، لكن كنت أتمنى أن يتم توجيهه بشكل مباشر أن يقول الأهلي أنه يتنصل من وقائع التنمر من شيكابالا بشكل مباشر".

وقرر أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، اليوم الأحد، تشكيل لجنة فنية لإدارة كل ما يخص فريق الكرة بنادي الزمالك، وضمت نجوم النادي السابقين كل من، أيمن يونس، وأشرف قاسم، وعبدالحليم على "العندليب".

كانت اللجنة المؤقتة قد شكلت أيضا لجنة حكماء ضمت كل من، الكابتن أحمد مصطفى، والدكتور كمال درويش، والدكتور محمد عامر، وفهمي عمر.

يذكر أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أقال مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور اليوم الأحد بسبب مخالفات مالية وإدارية.