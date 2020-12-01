شكرا لقرائتكم أيمن يونس: هدف شيكابالا الأفضل في مواجهات القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق ورئيس لجنة الكرة بالنادي الأبيض، أن أحمد رمزي ينتظر الانتهاء من بعض الارتباطات الخاصة للانضمام للجنة الكرة. وتابع أيمن يونس خلال حواره ببرنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الاعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس": "خالد رفعت ونصر عزام سينضمان للجنة الكرة في القريب العاجل". ووجه يونس الشكر للاتحاد التونسي على ارسال البطاقة الدولية للاعب المثلوثي صفقة الزمالك الجديد، حيث تمكن الفريق من قيده إفريقيا. وتابع أيمن يونس: "فوز الزمالك بكأس مصر مصالحة لجماهير النادي، الزمالك وصل لمكانة كبيرة وهدف شيكابالا في الأهلي هو الأفضل في تاريخ مواجهات القمة". وقرر أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، اليوم الأحد، تشكيل لجنة فنية لإدارة كل ما يخص فريق الكرة بنادي الزمالك، وضمت نجوم النادي السابقين كل من، أيمن يونس، وأشرف قاسم، وعبدالحليم على "العندليب".

كانت اللجنة المؤقتة قد شكلت أيضا لجنة حكماء ضمت كل من، الكابتن أحمد مصطفى، والدكتور كمال درويش، والدكتور محمد عامر، وفهمي عمر.

يذكر أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أقال مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور اليوم الأحد بسبب مخالفات مالية وإدارية.

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