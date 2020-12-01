شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: هناك شروط للموافقة على مصطفي محمد..ولن نقف أمام مصلحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف قاسم المشرف العام لفريق الزمالك، عن أنه سيكون جلسة خاصة مع مصطفي محمد من أجل تحديد مستقبله خلال الفترة المقبلة. وقال قاسم: "هناك شروط للموافقة على إحتراف مصطفي محمد ولكن يجب أن يكون التوقيت سليم واللاعب متفهم ذلك تماما". وأضاف: "مصلحة الزمالك أهم من أى شييء ولن نقف أمام مصلحة أى لاعب فى النهاية سنري أمر اللاعب مع اللجنة".

أكد أشرف قاسم المشرف العام لفريق الزمالك أن المهمة صعبة فى الفترة المقبلة موضحاً أن وجود أبناء النادي فى هذه الفترة مهم للغاية.

وقال قاسم فى تصريحات تلفزيونية": "فى أقل من دقيقة تمت الموافقة على المهمة لأننى بكل تأكيد أوافق على أى منصب بالنادي لأني هذا دورنا كأبناء القلعة البيضاء وجميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على أعلى مستوي".

وأضاف: "تم قيد القائمة الأولي لفريق الزمالك باتحاد الكرة دون أدني مشكلة وكاسونجو هو اللاعب الوحيد الذي خرج من قائمة القلعة البيضاء".